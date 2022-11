Quem é Ivan Barton, árbitro de Brasil x Suíça?

Árbitro salvadorenho apitará sua primeira partida da seleção brasileira principal

O árbitro de El Salvador, Ivan Barton, de 39 anos, foi escolhido pela Fifa, organizadora da Copa do Mundo 2022, para apitar o segundo jogo do Brasil na Copa do Mundo, diante da Suíça, pelo grupo G do Mundial.

Além de Barton, a entidade escalou David Moran, também de El Salvador, e Zachari Zeegelaar, do Suriname, como assistentes. O salvadorenho Said Martinez será o quarto árbitro da partida.

No VAR, a entidade escolheu Drew Fischer, do Canadá, como responsável pela tecnologia, acompanhado de Armando Villarreal e Kathryn Nesbitt, dos Estados Unidos, e Fernando Guerrero, do México.

Árbitro Fifa desde 2018, o salvadorenho já apitou dois jogos da base do Brasil. O primeiro deles foi uma semifinal da Copa do Mundo Sub-17 de 2019.

Na ocasião, a seleção bateu a França, por 3 a 2, com gols de Lázaro, Gabriel Veron e Kaio Jorge. Também no duelo, o juiz distribuiu dois cartões amarelos (Lázaro, por tirar a camisa, e Daniel Cabral, por uma falta) para o Brasil.

Além do Mundial, Ivan Barton já apitou uma outra partida do Brasil. Na última vez, ele esteve no comando da vitória da seleção, por 4 a 2, na fase de grupos das Olímpiadas de 2021.

Na partida, três gols foram marcados por Richarlison, atual camisa 9 do time principal, e Paulinho. Além disso, o juiz marcou um pênalti, desperdiçado por Matheus Cunha, para o Brasil, além de ter dado um cartão amarelo, por falta, para Douglas Luiz.

Na Copa do Mundo de 2022, Ivan Barton estará no comando da sua segunda partida. O primeiro duelo foi da vitória do Japão, de virada, por 2 a 1, sobre a Alemanha. No jogo, o juiz marcou um pênalti para seleção alemã e não aplicou cartões.

Quais foram os jogos do Brasil apitados por Ivan Barton?