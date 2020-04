Quem é Hansi Flick, novo treinador do Bayern de Munique?

Antes auxiliar-técnico, o alemão convenceu os Bávaros a renovarem seu contrato até 2023

Em meio às dúvidas que permeiam o que vai acontecer no futebol após a pandemia do novo coronavírus, o de Munique manifestou uma certeza: a de que confia em Hans-Dieter Flick para ser o comandante do time até 2023.

A efetivação de vez do antigo auxiliar-técnico foi anunciada nesta sexta-feira (03). E após décadas de treinadores famosos e renomados, o gigante da Bavária terá na área técnica alguém que ainda é desconhecido do grande público.

Mas não se engane por isso: tanto o seu histórico quanto o início de trabalho no Bayern são animadores.

Mais times

A carreira como jogador

History⏳



Hansi Flick played both team during his career as a player. #KOEFCB https://t.co/LasjfhjKwo pic.twitter.com/uwl6GAgjqI — FC Bayern München (@FCBayern_World) February 16, 2020

"Hansi" Flick é um nome conhecido para muitos torcedores do Bayern. Isso porque defendeu as cores do clube entre 1985 e 1990, mas apesar de ter militado nas categorias de base da seleção alemã, o futebol mostrado entre os profissionais não lhe rendeu nenhuma chance no selecionado principal.

No próprio Bayern não conseguia facilmente um lugar entre os titulares. Entre 1990 e 1993 defendeu o Colônia, e após sucessivas lesões optou por pendurar as chuteiras em 2000 – defendendo o modesto Victoria Bammental.

Auxiliar no título Mundial em 2014

Alles Gute zum 55. Geburtstag, Hansi Flick. 🥳



Weltmeister 2014 als Co-Trainer des @DFB_Team 🇩🇪🏆 pic.twitter.com/35vOgxENI2 — FIFA Fussball-WM 🏆 (@fifaworldcup_de) February 24, 2020

Foi no próprio Victoria de Bammental que Flick iniciou a carreira como treinador. Comandou equipes das divisões inferiores na pirâmide do futebol alemão até que, em 2006, teve sua primeira grande chance: ser auxiliar de Joachim Löw na seleção alemã principal.

O ponto máximo deste seu período com o time da foi o título mundial de 2014, no Maracanã. Foi depois da conquista que Hansi, enfim, retornou ao Bayern para também ser auxiliar.

Goleadas históricas e contrato assinado

A oportunidade na equipe principal dos Bávaros, contudo, só veio após a demissão do croata Niko Kovac – que, em meio a uma crise de relacionamento com a maioria dos nomes do vestiário, não resistiu a uma derrota por 5 a 1 para o Eintracht – em novembro de 2019.

No momento em que, ainda como interino, assumiu o comando do time, o Bayern ocupava apenas a quarta posição na tabela da alemã. Mas enquanto via inúmeros nomes mais famosos serem especulados para o cargo, Hansi Flick mostrou as melhores credenciais possíveis para os diretores: resultados marcantes e boas exibições.

Mais artigos abaixo

O prazo de dois jogos foi estendido até o final de dezembro, depois de um início avassalador. Na verdade, o melhor de um treinador no clube após suas quatro primeiras partidas – todas vitórias, incluindo um 4 a 0 sobre o , com um total de 16 gols marcados e nenhum sofrido neste período.

O time agora treinado por Flick também terminou a impecável campanha na fase de grupos da , com 100% de aproveitamento. E aí o prazo dado até o fim de dezembro estendeu-se para até o fim da temporada. Dentro de campo, o time continuou a responder e hoje lidera a Bundesliga alemã com quatro pontos de vantagem em relação ao Dortmund.

18 Siege in 21 Pflichtspielen - die Zahlen sprechen für sich! 💪 #MiaSanMia #Flick2023 🖊️ ✔️ pic.twitter.com/sukTsOeuuN — FC Bayern München (@FCBayern) April 3, 2020

Pouco a pouco, resultado a resultado, Hansi Flick mostrou aos dirigentes e torcedores do Bayern de Munique que pode assumir a responsabilidade. Mas também sabe que, quando o futebol retornar, será avaliado com o rigor destinado a todos os seus antecessores. Afinal de contas, no time mais vitorioso da Alemanha não há opção que não seja... vencer.