Quem é Gabriel Martinelli, atacante da seleção brasileira na Copa do Mundo 2022?

Atacante do Arsenal, Martinelli foi um dos escolhidos pelo técnico Tite para disputar Copa do Mundo com o Brasil

Surpresa na convocação do Brasil para a Copa do Mundo 2022, Gabriel Martinelli, de 21 anos, já protagoniza grandes aparições atuando na elite do futebol europeu, com o Arsenal, da Inglaterra. Formado nas categorias de base do Ituano, o atacante não era um dos favoritos para compor a lista de relacionados para o Mundial, mas desbancou nomes como Roberto Firmino e Gabigol.

Quem é Gabriel Martinelli?

Gabriel Teodoro Martinelli Silva é um jogador de apenas 21 anos que nasceu em Guarulhos, em São Paulo. Atualmente defende o Arsenal da Inglaterra, atuando na ponta esquerda da equipe de Mikel Arteta. Convocado para a Copa, ele é um dos jogadores mais jovens do elenco.

Quando mais novo, atuou no time de futsal do Corinthians, marcando 73 gols em 139 partidas, para quatro anos depois trocar a modalidade por futebol de campo. Martinelli, então, se mudou para Itu, justamente começando sua carreira nas categorias de base do Ituano.

Na equipe do interior, o atacante foi o artilheiro da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2019, com seis gols, subindo para o time profissional para atuar no Campeonato Paulista do mesmo ano. Na competição, Martinelli também foi um dos artilheiros, com seis gols.

Apesar da pouca idade, o atacante já começou a despertar o interesse de grandes equipes europeias, como aconteceu com o Arsenal, que o contratou com apenas 18 anos de idade. Diferente de outros jogadores, Martinelli, na verdade, só ganhou notoriedade na equipe inglesa e não precisou ser emprestado para ganhar experiencia no futebol da Europa.

Hoje, é um dos principais jogadores da Premier League e de Mikel Arteta, técnico do Arsenal. Pela equipe, Martinelli fez 23 gols e 15 assistências em 103 partidas, conquistando a Supercopa da Inglaterra e Copa da Liga Inglesa. O brasileiro tem contrato até junho de 2024.

Em 2021, o atacante fez parte do elenco campeão olímpico da seleção brasileira, em Tóquio. Apesar de não ter sido titular, chamou atenção do técnico Tite na seleção principal do Brasil, ganhando vaga no elenco convocado para a Copa do Mundo 2022, que acontece no Qatar.