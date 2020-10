Quem é Federico Chiesa, novo atacante da Juventus?

Destaque da Fiorentina de apenas 22 anos era cobiçado pela Juve e por outros gigantes italianos há alguns anos

Federico Chiesa deve ser o próximo reforço da de Andrea Pirlo, segundo apurações da Goal. O atacante de 22 anos era destaque da há alguns anos e sempre foi cobiçado por gigantes da , como e , além da própria equipe bianconeri.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O jogador será emprestado ao time de Turim por duas temporadas com obrigação de compra condicionadas a algumas metas a serem cumpridas após este período. A Juventus pagará 2 milhões de euros (R$ 13,3 milhões) pelo primeiro ano de empréstimo e mais 8 milhões de euros (R$ 53,3 milhões) pelo segundo.

Mais times

Caso Chiesa atinja as metas estabelecidas, serão pagos mais 40 milhões de euros (R$ 266,4 milhões) após a temporada 2021/22. Os objetivos do atacante para se tornar jogador da Juventus em definitivo são: o time de Pirlo pelo menos na quarta colocação; a presença da Chiesa em 60% do total de partidas por, em média, 30 minutos e anotar, no mínimo, 10 gols e 10 assistências.

Um brasileiro foi fundamental para que isso aconteça: Douglas Costa. A saída do jogador para o Bayern de Munique permitiu que a Juventus abrisse um espaço em sua folha salarial para ter o prodígio italiano.

Chiesa já faz exames médicos e deve ser anunciado pelo time bianconeri nas próximas horas.

Quem é Federico Chiesa?

(Foto: Getty)

O italiano é um ponta esquerda que também pode atuar como atacante central. Desde 2007 nas categorias de base da Fiorentina, Chiesa nunca atuou por nenhum outro clube. Fez sua estreia como profissional em 2016, justamente contra a Juventus.

Desde seus primeiros passos no futebol italiano, era cobiçado por grandes clubes. A Juventus já estava de olho no jogador em 2018 e Chiesa já foi considerado o principal alvo do time na janela de transferências antes da temporada 2019/20.

Mais artigos abaixo

Os rivais de Milão também tentaram o jovem prodígio. A cogitou envolver Gabigol em uma possível negociação com a Fiorentina por Chiesa, antes do brasileiro ser comprado pelo . Já o Milan tentou colocar Lucas Paquetá como moeda de troca pelo italiano. Sem sucesso, Paquetá acabou se transferindo para o Lyon.

Na temporada 2019/20, o jogador fez 11 gols e deu 7 assistências em 37 partidas. No início da campanha da Fiorentina em 2020/21, ele atuou em três jogos e marcou um gol, além de ter dado uma assistência. Cheisa já vestiu a camisa da seleção italiana principal em 19 oportunidades.