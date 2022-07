O atleta, de 22 anos, é fã de um ex-volante do Timão e também adora matemática

O Corinthians tem um novo alvo no mercado. Depois de contratar Yuri Alberto e encaminhar a chegada de Balbuena, o Timão agora mira a contratação do volante Fausto Vera, de 22 anos, do Argentinos Juniors.

Conforme soube a GOAL, o Timão já apresentou uma proposta para o clube da Argentina e pessoas que estão na negociação estão confiantes em um desfecho positivo. O valor de um possível negócio fica na casa dos 6 milhões de euros (R$ 32,6 milhões, aproximadamente), como informou previamente o jornalista César Luis Merlo.

Mas, afinal, você realmente conhece o jovem atleta argentino? A GOAL te mostra quem ele é.

Quem é Fausto Vera, volante argentino a caminho do Corinthians?

Fausto Vera nasceu em Hurlingham, cidade argentina localizada na província de Buenos Aires. Ele tem apenas 22 anos de idade e é da base do Argentinos Juniors. Destro e com 1,80m, o jogador tem passagem pelas seleções de base da Argentina, tendo participado, inclusive, dos Jogos Olímpicos de Tóquio no último ano. Também jogou o Mundial sub-20 de 2019 pelo país, ainda pela seleção, atuou no Sul-Americano sub-20, novamente em 2019, e o Sul-Americano sub-17, dois anos antes.

Valorizado na Argentina, Vera, curiosamente, é alvo de uma briga nos bastidores envolvendo o técnico Guillermo Barros Schelotto, ídolo do Boca Juniors e atualmente à frente da seleção paraguaia. De acordo com o Olé, Schelotto tem como plano convencê-lo a atuar pelo Paraguai, já que seus avós são nascidos no país. Balança para o jogador o fato de estar fora dos planos de Lionel Scaloni, técnico da seleção argentina, para a próxima Copa do Mundo no Qatar.

Fausto tem como grande referência na sua posição o ex-volante Javier Mascherano, que teve passagem pelo Corinthians. Nesta temporada, Vera disputou 25 jogos, fez 3 gols e deu 3 assistências. Ao todo, teve 84% de acerto nos passes e fez 50 desarmes. O atleta é considerado por analistas da Argentina como um bom marcador, além de ter um ótimo passe e uma notável capacidade de simplificar as jogadas quando pressionado. Também tem se destacado pelas viradas de jogo e pela liderança. O meio-campista já revelou em entrevista que, se não fosse jogador, tentaria alguma profissão ligada a Matemática, sua grande paixão. O jovem é amante de praia, gosta de assistir partidas de tênis, basquete e curte churrasco.