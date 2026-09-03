Quem é ele? Astro do Real Madrid encanta a todos no Bernabéu

O Real Madrid está extremamente satisfeito com seu novo jogador, Marc Cucurella, já que os membros da comissão técnica do clube passaram a considerar o craque espanhol "já um jogador de altíssimo nível".

O clube merengue encerrou um período de transferências de verão bastante forte, que testemunhou a contratação de uma série de nomes de destaque, entre eles Bernardo Silva, Yan Diomandé e Denzel Dumfries.

Cucurella chegou ao estádio Santiago Bernabéu como campeão do mundo de 2026, depois de ter participado de forma notável de cada minuto da campanha da seleção espanhola no Mundial.

O site Tribuna, citando o "Diario AS", relatou que Cucurella, para além de sua capacidade técnica dentro de campo, deixou uma impressão imediata graças à sua personalidade dinâmica e ao seu perfil de liderança dentro do vestiário.

Sob o comando do treinador José Mourinho, o clube mirou especificamente a contratação de jogadores experientes a fim de reforçar a personalidade da equipe, paralelamente ao investimento em jovens talentos, como Carlos Espí.

Cucurella oferece a Mourinho duas opções reais na posição de lateral-esquerdo, ao lado de Álvaro Carreras, o que garante a existência de uma forte concorrência pela vaga ao longo da extensa temporada.

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