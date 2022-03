Quem é Ednaldo Rodrigues, novo presidente da CBF?

Nesta quarta-feira, Ednaldo Rodrigues foi eleito novo presidente da CBF. O ex-presidente da Federação Baiana de Futebol ocupará o cargo até 2026, com direito a poder disputar uma reeleição.

Na eleição realizada no Rio de Janeiro, o novo mandátario recebeu 137 dos 141 votos possíveis no pleito, que teve a participação dos clubes da séries A e B e federações.

Na votação, das 27 federações, apenas a alagoana não compareceu. Além disso, todos os 20 clubes da Série A e outros 19 da Série B compareceram na eleição - somente a Ponte Preta não votou por uma irregularidade na procuração.

Depois de ser eleito, Ednaldo comentou sobre seu novo desafio como presidente da CBF: "Os clubes e federações disseram não aos preconceitos. Quero pedir que essa entidade seja dos filiados, dos clubes, do futebol brasileiro. E que nenhuma interferência externa possa subjugar esse trabalho, por esse decidido não ao preconceito."

"Juntos vamos construir um futebol de pureza, transparência. Que os clubes tenham voz e não só voto. E que as federações possam botar seu nome pela modernidade do futebol brasileiro", disse Ednaldo.

Abaixo, a GOAL mostra quem é o novo presidente da CBF.

Quem é o novo presidente da CBF?

Ednaldo Rodrigues Gomes, de 67 anos, nasceu em Vitória da Conquista, no interior da Bahia. Formado em Ciências Contábeis, o novo presidente da CBF já atuou como gerente geral de empresas no setor privado quando mais novo.

No futebol, Ednaldo assumiu seu primeiro cargo político como Diretor do Departamento do Interior da Federação Baiana de Futebol entre 1992 e 2000. Depois disso, o dirigente foi eleito para presidente da Federação Baiana de Futebol - reeleito mais duas vezes - entre 2001 e 2018.

No futebol baiano, o mandatário era constantemente elogiado pela boa relação que tinha com as ligas do interior e clubes da região. Além disso, o dirigente ficou conhecido pelo trabalho que fez em prol do futebol feminino e de reestruturar as categorias de base na Bahia.

Porém, nos 15 anos que passou no comando da Federação Baiana, Ednaldo passou a receber críticas dos principais clubes, já que o Campeonato Baiano, por exemplo, não premiava o time campeão durante boa parte da sua gestão, causando até pedidos de demissão.

Ainda em 2013, o dirigente esteve como chefe de delegação da seleção brasileira no amistoso contra a Inglaterra, em Londres, junto com o então técnico Luis Felipe Scolari. Posteriormente, em 2017, Ednaldo esteve novamente como chefe de delegação para os amistosos contra Japão e a mesma Inglaterra.

Rodrigues deixou o comando da Federação Baiana de futebol, em 2018, para se tornar um dos oito vice-presidentes da CBF. Depois, o cartola assumiu, interinamente, a entidade em 27 de agosto de 2021 após ocupar o lugar do Coronel Antônio Nunes.

Na entidade, e além de possuir boa reputação no futebol das regiões Norte e Nordeste, Ednaldo Rodrigues é visto como um bom nome para cargo, já que não possui relação com Rogério Caboclo e Marco Polo del Nero, ex-presidentes da entidade. Mesmo assim, Rodrigues possui aliança com Ricardo Teixeira, outro ex-comandante da CBF, que saiu do cargo após escândalos de corrupção.

Para completar, e como forma de agradecimento pelo trabalho prestado no futebol baiano, Ednaldo Rodrigues foi homenageado pela Assembleia Legislativa da Bahia, em 2019, com a Comenda Dois de Julho, maior condecoração destinada a personalidades que prestaram serviços na Bahia.