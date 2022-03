Quem é Djed Spence, o lateral na mira do Manchester United?

Um nome que deve ser observado com carinho para os próximos anos do futebol europeu é o de Djed Spence. O jovem lateral-direito do Nottingham Forest faz uma ótima campanha e já é monitorado por gigantes da Europa, como Manchester United, Arsenal e Bayern de Munique.

Cada vez mais comum é ver jogadores promissores que nasceram a partir do ano 2000 e com Spence não é diferente. O londrino nasceu em 9 de agosto de 2000 e hoje está com 21 anos de idade.

Apesar da grande temporada com o Forest, Spence pertence ao Middlesbrough, mas foi emprestado ao time bicampeão da Liga dos Campeões, que atualmente disputa a Championship, a segunda divisão inglesa.

Mas dificilmente Spence voltará a vestir as cores do Boro, já que é bem provável, que assim que seu empréstimo terminar, ele seja contratado em definitivo por um dos gigantes que estão de olho em seu futebol.

O passe de Spence está avaliado em cerca de 15 milhões de libras (aproximadamente R$ 99 milhões). Mas seu antigo treinador no Boro afirmou que ele pode ser negociado por até 25 milhões de libras (cerca de R$ 165 milhões).

Uma das lendas do Arsenal, Ian Wright, comentou a respeito da partida de Spence contra os Gunners, na FA Cup, em janeiro e classificou a atuação do jovem como uma das melhores que viu em algum tempo.

"Se a gente está falando sobre laterais-direitos jogando em um nível extraordinário, falamos de Reece James e Trent [Alexander-Arnold], mas eu não via uma performance tão combativa, técnica e atrevida como essa há muito tempo", declarou Wright.

Spence nasceu em Londres, e é filho de pais jamaicanos. Ele foi observado jogando pelo Junior Elite, um clube amador de Beckenham, que lançou as carreiras de Wilfried Zaha, Victor Moses, Aaron Wan-Bissaka e Emile Smith-Rowe.

Sua estreia como profissional veio sob o comando do folclórico treinador inglês, Tony Pulis.

Nesse domingo (20), Spence entra em campo no que talvez seja o jogo mais difícil de sua carreira, já que o Nottingham Forest enfrenta o Liverpool pela FA Cup.