Quem é Daniele Orsato, árbitro de Argentina x Croácia na semifinal da Copa do Mundo?

O italiano trabalhou como eletricista antes de emplacar a carreira como juiz de futebol

O duelo entre Croácia e Argentina, pela semifinal da Copa do Mundo de 2022, já tem arbitragem definida. O italiano Daniele Orsato, que apitou a primeira partida deste Mundial no Qatar, foi confirmado pela Fifa para o jogo marcado para às 16h (de Brasília) desta terça-feira (13).

O trio de arbitragem de campo é composto também de italianos, Ciro Carbone e Alessandro Giallatini, enquanto o quarto árbitro será o egípcio Mohamed Abdulla.

O VAR estará sob a responsabilidade de Massiliano Irrati (italiano), Paolo Valeri (italiano), Kathryb Nesbitt (estadunidense) e Juan Soto (venezuelano).

Daniele Orsato, de 47 anos, é um dos principais árbitros em ação no futebol atual. Trabalhando com o selo da Fifa desde 2010, o italiano já apitou final de Champions League (entre PSG e Bayern, em 2020) e foi eleito melhor juiz de futebol do mundo em 2020 pela Federação Internacional de História e Estatísticas de Futebol (IFFHS).

Uma curiosidade de sua vida pessoal foi o fato de Daniele Orsato ter sido eletricista na Itália, antes de ter iniciado a sua vitoriosa carreira como árbitro de futebol.