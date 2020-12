Quem é Andrés Rueda, novo presidente do Santos?

Líder da chapa "União pelo Santos" foi eleito no sábado (12) e terá mandato entre 2021 e 2023

Andrés Rueda é o novo presidente do Futebol Clube. Eleito no pleito deste sábado (12), ele comandará o time da Vila Belmiro de janeiro de 2021 até o final de 2023, assumindo o posto anteriormente ocupado por José Carlos Peres, que sofreu impeachment no último mês de novembro.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Nome da chapa "União pelo Santos", Rueda teve 3.936 votos de um total de 8.154. Os principais concorrentes foram Rodrigo Marino e Ricardo Agostinho, que somaram 1.171 e 1.070 votos respectivamente.

Mais times

Confira os números totais:

Andrés Rueda: 3.936

Rodrigo Marino: 1.171

Ricardo Agostinho: 1.070

Fernando Silva: 993

Milton Teixeira Filho: 492

Daniel Curi: 477

Rueda chegou a disputar as eleições para presidente do Santos em 2017, quando ficou em segundo lugar, derrotado por Peres. Ele também participou de duas gestões do , atuando como membro do Comitê de Gestão nas duas oportunidades, ambas abandonadas por não concordar com decisões tomadas por outros membros.

Mais artigos abaixo

Com 3936 votos (48,4%), Andres Rueda é o novo presidente do Santos FC para o triênio 2021/23. pic.twitter.com/wedjRD5K2l — Santos Futebol Clube (@SantosFC) December 12, 2020

Especialista em engenharia de sistemas, Andrés Rueda trabalhou foi diretor de tecnologia da Bolsa de Valores e Bolsa Mercantil de Futuros. Em episódio recente, chegou a emprestar pouco mais de R$ 11 milhões ao Santos, dinheiro que foi destinado ao pagamento de uma dívida com o Hamburgo da .

O processo de transição de mandato com Orlando Rollo (vice de Peres, que assumiu após seu impeachment) deve começar já na próxima semana, mas Rueda só assumirá de fato o Peixe no primeiro dia de janeiro de 2021.

Para o Comitê de Gestão, Andrés Rueda terá José Renato Quaresma, Dagoberto Oliva, Walter Schalka Vitor Sion, Rafael Leal, José Berenguer e Ricardo Campanario, que ao lado do presidente, tomam decisões financeiras referentes ao Santos.