Quem deve ser o novo técnico do Palmeiras? Sampaoli é o alvo

Com a saída de Mano Menezes, clube promete fazer "mudanças" para a próxima temporada

Mano Menezes não resistiu à derrota por 3 a 1 para o Flamengo, no Allianz Parque, neste domingo (1), e deixou o comando do , que também anunciou a saída do diretor de futebol, Alexandre Mattos, e promete fazer mudanças para a próxima temporada.

Em entrevista coletiva após o jogo, o presidente Mauricio Galiotii criticou a postura dos jogadores em campo e garantiu que a ideia do clube para 2020 será diferente.

"Em relação aos últimos jogos, é uma frustração grande para todos nós palmeirenses. Não é esse o futebol que a gente tem como objetivo, que a gente quer. Uma falta de atitude, de entrega dos nossos atletas, falta de postura. Esse não é o Palmeiras que a gente espera, que a gente planeja, não é o Palmeiras que cresceu nos últimos anos", disse.

"Vamos ter outras mudanças. Jogador para jogar no Palmeiras precisa ter qualidade, espírito de luta, respeito à camisa e coragem. Essa mudança vai ocorrer em relação também ao plantel. Vamos começar uma nova etapa. Toda nova etapa demanda um período de adaptação, um período de preparação", completou.

O nome mais circulado nos bastidores do Palmeiras é o de Jorge Sampaoli. Atualmente no , o argentino tem contrato com o clube até o fim de 2020, mas tem deixado claro o seu descontentamento com a falta de planejamento da diretoria santista, que afirmou que não terá condições financeiras de fazer grandes investimentos para o próximo ano.

Além disso, há rumores de que Sampaoli estaria próximo de um acordo com o , da . No entanto, tanto o treinador quanto o Santos negam a possibilidade, com o argentino afirmando que está "focado" no Alvinegro, tendo comandado a equipe em 61 jogos até o momento, com 34 vitórias, 13 empates e 14 derrotas.

Outros nomes que podem ganhar força caso as negociações com Sampaoli não avancem, são:



(Foto: Bruno Haddad/ EC)

Abel Braga - recentemente deixou o comando do Cruzeiro e está disponível para assumir uma equipe em 2020;





(Foto: Getty Images)

Renato Gaúcho - atualmente no , o treinador ainda não renovou o vínculo com o clube e também deixou claro que quer investimentos para a próxima temporada;





Vanderlei Luxemburgo - atualmente no , o técnico tem contrato até o fim do ano e ainda não renovou o vínculo com o time. No entanto, há certa resistência pelo nome do treinador dentro do Palmeiras;





(Foto: Bruna Prado/Getty)

Dorival Júnior - sem clube, o treinador se recupera de uma cirurgia na qual retirou um câncer e teria condições físicas para assumir uma equipe em 2020.