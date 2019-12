Palmeiras: Mano demitido, 'baile do Fla', cadeiras jogadas e pressão marcam fim melancólico de 2019

Verdão pretendia lutar por títulos neste ano, mas acaba em crise e com poucas explicações

Mano Menezes não resistiu à derrota por 3 a 1 para o , no Allianz Parque, neste domingo (1), e deixou o comando do . A saída do treinador é apenas mais uma situação entre tantas outras que o clube viveu em 2019, que foi "prometido" como um ano de conquistas.

Dentro de campo, o foi completamente envolvido pelo Flamengo, viu o rival abrir 3 a 0 e apenas conseguiu descontar nos minutos finais. Do lado de fora, Mano Menezes, apático, assim como a equipe, acompanhou a partida no banco de reservas.

A atuação palmeirense irritou a torcida, que chegou a quebrar e jogar alguns assentos do estádio no gramado, além de protestar e chamar o time de "sem vergonha".



Foto: (Wagne Meier/Getty Images)

Após o fim do jogo, o atacante Dudu foi um dos poucos a falar com a imprensa e poupou Mano Menezes pela fase vivida pelo Palmeiras, que chegou a sua terceira derrota consecutiva.

"Temos que assumir mais a responsabilidade. Sabemos que sempre cai na culpa do treinador, da diretoria. Mas 95% é culpa dos jogadores. Vamos tentar terminar o campeonato da melhor maneira possível e ver o que mudar pra 2020. Me sinto envergonhado. Torcida também, outros jogadores também", disse.

Mas a corda arrebentou para o lado de Mano Menezes, que deixou o comando do clube após 90 dias de trabalho. Em 20 partidas, foram 11 vitórias, 5 empates e quatro derrotas.

Coincidentemente, Luiz Felipe Scolari também saiu do time após a derrota por 3 a 0 para o Flamengo, no primeiro turno.

Sem técnico, pressão e, até o momento, poucas explicações. Um 2019 totalmente diferente do planejado pelo Palmeiras.