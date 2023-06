Quem o Brasil enfrenta nas quartas de final da Copa do Mundo sub-20?

Seleção comandada por Ramon Menezes garantiu vaga nas quartas do Mundial após bater a Tunísia nas oitavas

Depois de se classificar na primeira colocação do Grupo D da Copa do Mundo sub-20, a seleção brasileira bateu a Tunísia nas oitavas de final da competição por 4 a 1, com dois gols de Andrey Santos, um de Marcos Leonardo, e outro de Matheus Martins, e garantiu vaga nas quartas de final do Mundial.

Nas quartas de final, o Brasil terá pela frente a seleção de Israel, que bateu o Uzbequistão na última terça-feira (30) por 1 a 0. Na fase de grupos do Mundial, a seleção israelense se classificou na segunda colocação do Grupo C, com quatro pontos conquistados, ficando atrás da seleção colombiana.

O confronto entre a seleção brasileira e a israelense está marcado para o próximo sábado, dia 3 de junho, às 14h30 (de Brasília), no Estádio de San Juan, na Argentina.