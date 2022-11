Quem a Argentina enfrenta nas oitavas da Copa do Mundo 2022? Quando é o próximo jogo?

Em meio a algum sofrimento, a equipe de Messi e companhia assegurou vaga no mata-mata do Qatar

A seleção argentina carimbou de vez a sua classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2022, no Qatar. A vaga foi sacramentada na última rodada do Grupo C, com vitória por 2 a 0 sobre a Polônia. O triunfo foi garantido com gols de Alexis Mac Allister e Julián Alvarez.

Classificada em primeiro lugar em sua chave, a equipe argentina vai enfrentar a Austrália nas oitavas de final. A equipe da Oceania foi uma das grandes surpresas do Mundial e conseguiu sua classificação, a primeira desde 2006, ao bater a Dinamarca por 1 a 0 para ficar na segunda posição do grupo que também tem a França.

O duelo entre argentinos e australianos está marcado para 3 de dezembro, às 16h (de Brasília). E depois de sofrer, com derrota para a Arábia Saudita e vitória apertada sobre o México, os argentinos reencontram a paz e o favoritismo no sonho de Copa do Mundo.