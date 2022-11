Quem a Holanda enfrenta nas oitavas da Copa do Mundo 2022?

Classificada para o mata-mata, a seleção holandesa se cruza com o Grupo B nas oitavas de final

Com a vitória por 2 a 0 sobre o Qatar nesta terça-feira (29), a Holanda se garantiu nas oitavas de final da Copa do Mundo, garantindo inclusive a primeira colocação do Grupo A, com sete pontos conquistados nas três partidas disputadas.

Antes da vitória contra os donos da casa, a seleção holandesa havia vencido Senegal por 2 a 0 na primeira rodada, e empatado com a seleção equatoriana em 1 a 1 na segunda rodada. Grande destaque da Holanda na competição, Cody Gakpo marcou um gol em cada uma das três partidas disputadas até o momento.

Quem a Holanda enfrenta nas oitavas da Copa do Mundo?

O chaveamento da Copa do Mundo coloca o Grupo A, da Holanda, para cruzar com o Grupo B nas oitavas de final. Portanto, o adversário da seleção holandesa nas oitavas sairá do grupo de Inglaterra, Estados Unidos, Irã e País de Gales.

Como a seleção holandesa se classificou na primeira colocação do Grupo A, o seu adversário será o segundo colocado do Grupo B. Porém, a situação do Grupo B ainda está indefinida. Até o momento, a Inglaterra lidera com 4 pontos, enquanto o Irã, com 3 pontos, ocupa a segunda colocação, e seria o adversário da Holanda caso terminasse desta forma. Mas Estados Unidos, com dois pontos, e País de Gales, com um ponto, ainda brigam por classificação.