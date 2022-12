Quem a Croácia enfrenta nas oitavas da Copa do Mundo 2022? Quando é o próximo jogo?

Os atuais vice-campeões seguem para o mata-mata do Mundial do Qatar, após empate com a Bélgica

Depois de bastante equilíbrio ao longo de três rodadas, o Grupo F da Copa do Mundo ficou definido e a grande surpresa foi a eliminação da Bélgica para a classificação do Marrocos. A equipe africana, uma das grandes surpresas, ficou na primeira posição. Atual vice-campeã, a Croácia terminou na segunda posição da chave.

Conforme definido, o chaveamento do Mundial do Qatar liga os grupos E e F nas oitavas de final, com o primeiro de uma chave enfrentando o segundo da outra. Segundo colocado do Grupo F, a Croácia enfrenta, muito provavelmente a Espanha. No entanto, está tudo aberto nesta chave, com Japão, Costa Rica e Alemanha ainda sonhando com uma vaga.

De qualquer forma, a Croácia volta a campo em 5 de dezembro, às 12h (de Brasília).