“Que vergonha”... O pai de Haaland causa polêmica com gestos obscenos na cabine da FIFA

Alfi Haaland, pai do astro norueguês Erling Haaland, gerou polêmica durante a partida das quartas de final da Copa do Mundo de 2026 entre a Noruega e a Inglaterra, depois de perder a cabeça na cabine da FIFA e fazer gestos obscenos e inadequados, captados pelas câmeras, o que provocou uma onda de críticas generalizadas por parte de jornalistas e analistas em todo o mundo.

De acordo com o canal espanhol “Carrusel Deportivo”, o pior gesto de Alfi Haaland ocorreu na prorrogação, quando o jogador inglês Spence recebeu um pênalti que foi posteriormente anulado após a revisão pelo Vídeo-Árbitro Assistente (VAR).

As câmeras focaram no pai do astro norueguês, que apontou com a mão indicando que o jogador inglês havia simulado uma queda, antes de levantar o dedo do meio acompanhado de um insulto obsceno — um comportamento descrito como “vergonhoso” para qualquer espectador no estádio.

“Que vergonha para ele e para a FIFA”

O comentarista espanhol Dani Garido criticou duramente as atitudes de Alfi Haaland durante a transmissão da partida, dizendo: “Que vergonha! O que Alfi Haaland fez! Primeiro, ele fez uma simulação na cabine da FIFA. É uma vergonha para ele, para a FIFA e para a transmissão, porque ficaram focados nele o tempo todo. É uma vergonha.”

Garido acrescentou: “Precisamos lembrá-lo de que os jogadores, os árbitros e todos os profissionais estão fazendo seu trabalho; podem fazê-lo melhor ou pior, mas estão trabalhando. O comportamento dele é lamentável; não acredito que Erling aprecie essas atitudes do pai”.

Contraste gritante entre pai e filho

O contraste ficou evidente entre o comportamento polêmico do pai e a personalidade tranquila do filho, já que Erling Haaland é conhecido por não ser uma figura polêmica, ao contrário de seu pai, que desviou a atenção de si mesmo com seus comportamentos inadequados na cabine da FIFA, onde estava sentado ao lado de algumas lendas do futebol.

Erling Haaland deixa a Copa do Mundo de 2026 após marcar 7 gols sem dar nenhuma assistência em 6 partidas — estatísticas impressionantes para o atacante do Manchester City, que disputa sua primeira competição dessa magnitude com a seleção de seu país.