"Que seja feita a sua vontade", desabafa Neymar após lesão

Craque brasileiro ficará em repouso nos próximos 10 dias antes de que qualquer medida seja tomada

Os torcedores do Paris Saint-Germain estão preocupados novamente com Neymar. Na última quarta-feira (23), o craque brasileiro deixou o campo chorando na vitória por 2 a 0 sobre o Strasbourg pela Copa da França. Se preparando para o trabalho de recuperação, o atacante usou as redes sociais para mandar uma mensagem.

"Que seja feita a tua vontade, Deus", escreveu ao lado da foto de sua tatuagem que diz: "1% de chance 99% de fé".

O PSG manterá Neymar em repouso e realizando exames médicos para ver a evolução do jogador e a gravidade da lesão. De acordo com o clube francês, o quinto metatarso do pé direito do atacante voltou a doer. O local é o mesmo que o brasileiro teve problema antes da Copa do Mundo da Rússia.