Embora Lionel Messi, astro da seleção argentina, tenha marcado o primeiro hat-trick de sua carreira na Copa do Mundo contra a seleção argelina, ele apresentou seu pior desempenho no último terço do campo.

Messi fez história ao marcar três gols que levaram a seleção argentina a uma vitória importante sobre os Guerreiros do Deserto (3 a 0) na madrugada desta quarta-feira, na rodada de estreia do Grupo 10 da edição de 2026, e assumiu a liderança da lista dos maiores artilheiros da história do torneio, empatado com o alemão Miroslav Klose (16 gols cada).

Além disso, Messi se tornou o jogador mais velho da história a marcar um hat-trick na Copa do Mundo, aos 38 anos e 357 dias.

Parece que o “Pulgão” percebeu que, nessa idade, não conseguiria se esforçar mais, então decidiu direcionar seus esforços com precisão para o gol, marcando com o mínimo de toques.

De acordo com as estatísticas da rede “Opta”, Messi tocou na bola apenas 19 vezes no terço ofensivo do campo durante os 80 minutos que jogou contra a Argélia.

A “Opta” destacou que esse número é o menor registrado por Messi entre todas as partidas em que atuou como titular ao longo de sua trajetória na competição.

O astro argentino disputou 27 partidas ao longo de seis edições diferentes, sendo 25 delas como titular.