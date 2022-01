Que horas é o The Best da Fifa e onde assistir?

Gerou polêmica, mas os três indicados ao prêmio de melhor do mundo pelo Fifa The Best são Robert Lewandowski, Lionel Messi e Mohamed Salah. A premiação acontece na próxima segunda-feira, desde às 15h (de Brasília), e também distribui prêmios para a melhor jogadora do mundo, melhor goleiro, melhor goleira, melhor treinador e o Prêmio Puskas, entre outras categorias.

Messi, vencedor da Bola de Ouro há pouco mais de um mês, entregue pela revista France Football, deve sair com o prêmio de melhor jogador do mundo, enquanto Alexia Putellas dispara como a favorita para vencer a honraria de melhor jogadora. Veja abaixo mais informações sobre o evento e onde você pode assistir ao vivo.

A cerimônia do Fifa The Best, acontece na próxima segunda-feira, dia 17 de janeiro de 2022, e começa às 15h (de Brasília). A coroação dos melhores da temporada será realizada na sede da FIFA, em Zurique, e é transmitida ao vivo no FIFA.com e no canal da FIFA no YouTube.

Se você estiver ocupado ou não conseguir assistir, você também pode acompanhar a cobertura ao vivo da Goal, te deixando por dentro de todos os vencedores de cada uma das categorias.

"The Best":

Já tem seu favorito? Achou que outros jogadores pudessem ser indicados? Vai assistir para secar alguém? Não deixe de acompanhar o Fifa The Best!