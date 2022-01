Quatro clubes ingleses já estão de olho em Endrick, afirma TV

Vem venda grande por aí? Segundo a rede de televisão Sky Sports, quatro gigantes ingleses já estão de olho na contratação de Endrick, sensação do Palmeiras na Copinha 2022 e uma das maiores promessas do futebol brasileiro.

O atacante, um dos principais jogadores da última Copa São Paulo, mesmo tendo apenas 15 anos de idade, já vem sendo observado por olheiros de muitos clubes europeus. E a Premier League já estaria interessada em captar mais um grande talento.

De acordo com a Sky Sports, Manchester United, Liverpool, Chelsea e Manchester City, talvez os quatro times ingleses mais poderosos do momento, já estariam esperando Endrick completar 18 anos para fechar a sua contratação.

Vale lembrar que, segundo a Fifa, apenas jogadores de mais de 18 anos podem ser negociados.

Ainda sem contrato profissional com o Palmeiras, Endrick deve permanecer pelo menos até completar 18 anos no Verdão. E outros clubes como Barcelona e Real Madrid também parecem estar interessados no jovem.

Nomes como Vinícius Jr. e Rodrygo, outros que já despertaram a atenção de europeus neste momento nas categorias de base, foram vendidos por cifras recordes por Flamengo e Santos, respectivamente. E Endrick não deve ficar muito atrás (isso se não superar os valores da dupla de atacantes do Real) - já que sua multa rescisória deve ser tão milionária quanto.

Assim, o Palmeiras segue tentando equilibrar a atenção estrangeira sobre seu principal destaque nas categorias de base enquanto vai formando a grande promessa da atualidade no futebol de país.