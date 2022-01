Quantos gols Endrick marcou pela base do Palmeiras?

O jovem Endrick, de 15 anos, é a sensação do Palmeiras na Copinha e esperança de futuro para o clube paulista. Apesar dos seis gols na competição da base, o atacante já se destaca a tempos no alviverde, com números impressionantes.

Nascido em 2006, o camisa 9 chegou ao Verdão em 2017 para atuar pelo sub-11, e desde então teve uma ascensão meteórica, avançando rapidamente pelas categorias de base do time paulista, até chegar ao sub-21, que disputa a Copa São Paulo de Futebol Junior.

Quantos gols Endrick tem pelo Palmeiras?

Mais do que os seis gols pelo Palmeiras na Copinha, que o projetaram internacionalmente, Endrick já vem fazendo história na base do Verdão. Antes do início da edição de 2022 da Copinha, já eram 165 gols em 169 jogos disputados. Considerando as partidas de 2022, o atacante chega a 171 gols em 175 partidas.

Só em 2021 foram passagens por três categorias diferentes da base palmeirense, Sub-15, Sub-17 e Sub-20, onde balançou as redes 26 vezes.

Antes mesmo de assinar o seu primeiro contrato profissional com o Palmeiras (o time aguarda que o atacante complete 16 anos), Endrick já era cotado para o time principal, assunto que o português Abel Ferreira tratou de descartar.

O bom futebol também desperta interesse no mundo do futebol. O Barcelona seria um dos gigantes europeus que acompanham com atenção cada passo do camisa 9, assim como o rival Flamengo, conforme revelou o pai do garoto, Douglas Ramos.