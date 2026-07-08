Quarteto egípcio e dupla marroquina... “L’Équipe” destaca as surpresas da Copa do Mundo de 2026

O jornal francês “L’Équipe” aproveitou o primeiro dia de folga da Copa do Mundo de 2026 (quarta-feira) para selecionar os jogadores que mais se destacaram como surpresas do torneio até o momento.

O jornal estabeleceu um critério claro: selecionar jogadores que não fossem amplamente conhecidos pelo público comum que acompanha os campeonatos europeus.

A lista incluiu quatro jogadores da seleção do Egito, que foi eliminada da competição nas oitavas de final pela Argentina (3 a 2) ontem, terça-feira, além de dois jogadores do Marrocos, que enfrentará a França amanhã, quinta-feira, nas quartas de final.

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A lista completa é a seguinte:

Goleiros

O norueguês Orjan Niland foi elogiado por seu desempenho notável, especialmente contra o Brasil e a Costa do Marfim, quando defendeu um pênalti de Bruno Guimarães e contribuiu para a classificação histórica de sua seleção.

A lista também incluiu Fozinha (Cabo Verde), Mostafa Shubair (Egito), Eloy Rom (Curaçao) e Zion Suzuki (Japão).

Linha defensiva

O lateral-esquerdo de Cabo Verde, Sidney Cabral, após seu gol espetacular contra a Argentina nas oitavas de final, ao lado do belga Brandon Michel, que apresentou um desempenho consistente com a seleção de seu país, do egípcio Yasser Ibrahim, que se destacou defensivamente e marcou um gol contra a Argentina, além do paraguaio Matías Galarza, que chamou a atenção por seu desempenho combativo e seus passes decisivos.

Entre os outros nomes estão: Alistair Johnston (Canadá), Alex Freeman (Estados Unidos), Juan José Caseres (Paraguai), Nathaniel Brown (Alemanha), Tarik Maharmich (Bósnia e Herzegovina) e Harry Sotar (Austrália).

Meio-campo

O belga Nicolas Raskin foi escolhido por seu excelente desempenho e seus dois passes decisivos, ao lado do colombiano Gustavo Puerta, que se destacou no meio-campo da seleção de seu país.

A lista também incluiu Félix Nemisha (Alemanha), Christ Inao Olay (Costa do Marfim), Malik Tillman (Estados Unidos), Pedro Vitti (Equador), Elliot Anderson (Inglaterra) e Gilberto Mora (México).

Meio-campo ofensivo

O marfinense Yan Diomandi se destacou com suas atuações notáveis, apesar da eliminação precoce de sua seleção, enquanto o suíço Johan Manzambi se destacou ao marcar dois gols contra a Bósnia e Herzegovina; já o mexicano Julián Quioniones continuou a brilhar ao marcar quatro gols no torneio.

A lista também incluiu Brian Sibenja (República Democrática do Congo), Ryan (Brasil), Imam Ashour e Haitham Hassan (Egito), John Yeboah (Equador), Martin Batorina (Croácia), Crisêncio Somerville (Holanda), Andreas Schildrop (Noruega) e Roberto Alvarado (México).

Ataque

O marroquino Ismail Sibari foi eleito a melhor revelação na posição de ponta-de-lança, após marcar em todas as partidas da fase de grupos e brilhar em uma nova posição com a seleção do Marrocos.

A lista também incluiu Deniz Undav (Alemanha), Sofiane Rahimi (Marrocos), Néstor Iranconda (Austrália) e Ilya Just (Nova Zelândia).