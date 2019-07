Como estão Flamengo e Athletico para a Copa do Brasil: desfalques, ingressos e mais

Times voltam - com polêmica de 'torcida única' - para primeiro jogo das quartas de final da competição nacional

Com o término da volta o futebol masculino brasileiro. O primeiro compromisso de diversas equipes é partida de ida das quartas de final da Copa do . Em um dos jogos que mais promete o Paranaense recebe o na Arena da Baixada. A partida acontece nessa quarta-feira (10), às 21h30 (de Brasília).

O jogo conta com um episódio extracampo que vem dando polêmica. O Athletico, como mandante do jogo de ida, continuou sua política chamada 'Torcida Humana', que não delimita setor para a torcida visitante e impede que os rivais entrem na arena com uniforme ou qualquer outro objeto que remonte ao time que enfrentará o Furacão. Dessa forma, não há um modo de comprar ingresso e assistir ao jogo a menos que a pessoa esteja trajada com o uniforme do Athletico. A medida já vem sendo adotada há um tempo na Arena da Baixada e fez com que o Flamengo respondesse da mesma forma e não abrisse setor de visitantes para a torcida do Athletico.

Os ingressos ainda podem ser encontrados no site oficial do clube.

O Athletico não poderá contar com Thiago Heleno e Camacho, que passam por um processo após os exames apontarem doping. O zagueiro Lucas Halter estava cotado para fazer a dupla de zaga com Léo Pereira, mas está lesionado e é dúvida para o jogo. O departamento médico corre contra o tempo para que Halter consiga se recuperar a tempo.

O time também não poderá contar com o zagueiro Pedro Henrique, que já jogou a pelo . Com isso, o miolo de zaga deve ficar por conta de Léo Pereira e Robson Bambu, que falhou nos dois gols dos único amistoso feito pelo Athletico na intertemporada (uma derrota por 2 a 0 para o Cerro Porteño, na Arena da Baixada). Por isso, uma das prioridades do Furacão no mercado é contratar um zagueiro.

Além disso, há a saída Renan Lodi, que fechou contrato de seis anos com o . Para seu lugar deve ocorrer a entrada de Marcio Azevedo, que oferece um jogo menos apoiado que provavelmente implicará em um estilo de jogo bastante diferente a partir de agora.

Já no Flamengo, a maioria das notícias parece ser positiva. No último mês de junho foram confirmadas as chegadas do novo técnico Jorge Jesus e do lateral-deireito Rafinha, que estava no de Munique.

O treinador português que montou grande história no chegou com prestígio ao Ninho do Urubu e tem recebido elogios dos atletas pela metodologia usada nos treinos. Seu estilo de futebol ofensivo parece atrair uma curiosidade ainda maior do para analisar como seu time jogará a partir de agora.

O time da Gávea conta com duas saídas de seu elenco; O meio-campista Jean Lucas foi vendido ao , comandado por Sylvinho e com Juninho Pernambucano como diretor esportivo. Enquanto isso, Mateus Sávio foi emprestado ao Kashiwa Reysol, do e finalizou seu vínculo com o .