Quarta vez que dá errado... O fracasso persegue a Alemanha na Copa do Mundo

A seleção da Alemanha não conseguiu seguir adiante na Copa do Mundo de 2026 e foi eliminada precocemente pelo Paraguai, prolongando assim a má fase da Mannschaft em sua terceira Copa do Mundo consecutiva.

A seleção do Paraguai causou uma surpresa e eliminou a Alemanha nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, após vencer nos pênaltis (4 a 3), após empate no tempo regulamentar e na prorrogação (1 a 1), durante a partida disputada na madrugada desta terça-feira, no estádio de Boston, nos Estados Unidos.

Com essa vitória, a seleção do Paraguai avança para as oitavas de final da Copa do Mundo e aguarda o vencedor do confronto entre França e Suécia, marcado para a madrugada da próxima quarta-feira.

Por outro lado, a seleção da Alemanha manteve seu histórico de fracasso em chegar às fases avançadas, assim como aconteceu nas duas edições anteriores, de 2018 e 2022.

A seleção alemã foi eliminada da Copa do Mundo de 2018 e 2022 ainda na fase de grupos, enquanto desta vez foi eliminada nas oitavas de final, considerando que este torneio conta com a participação de 48 seleções pela primeira vez na história.

A rede de estatísticas “Squawka” revelou que a Alemanha só não conseguiu chegar às quartas de final da Copa do Mundo em quatro ocasiões ao longo de sua história: 1938, 2018, 2022 e 2026.

A Alemanha é considerada a segunda seleção com mais títulos da Copa do Mundo, com quatro conquistas: em 1954, 1974, 1990 e 2014.















