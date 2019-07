Onde assistir a Chile x Peru, pela semifinal da Copa América

Equipes decidem vaga na final do torneio nesta quarta-feira (3), em Porto Alegre

Chile x Peru se enfrentam nesta quarta-feira (3), às 21h30 (de Brasília), na Arena do , pela semifinal da . O classificado vai enfrentar o vencedor do duelo entre x . A partida será transmitida ao vivo pelo Sportv. Na Goal, você acompanha em tempo real, lance a lance, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

JOGO x DATA Quarta-feira, 3 de julho LOCAL Arena do Grêmio - Alegre HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



Foto: Getty Images

O duelo será transmitido ao vivo pelo Sportv. Aqui, na Goal, você também poderá acompanhar todos os lances do duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CHILE

Atual bicampeão da Copa América, o Chile passou da primeira fase como segundo do Grupo C, com seis pontos, atrás do líder (7) e à frente de (2) e (1). Nas quartas, empatou sem gols com a no tempo normal e nos pênaltis venceu por 5 a 4.

"Sempre que visto a camisa do Chile tento dar o máximo. Quando se põe a camiseta, são partidas oficiais você dá a vida. Tomara que continue buscando isso. É o sonho da gente. Sair campeão. E ficar na história como tricampeões. Temos que fazer história. Depois ver quem passa para a final. Mas primeiro, temos que chegar à final", disse Vidal.

Provável escalação: Arias, Isla, Medel, Maripan e Beausejour; Pulgar, Aránguiz e Vidal; Fuenzalida, Vargas e Sanchéz

PERU

Classificado em terceiro lugar no grupo do Brasil, o time do técnico Ricardo Gareca ainda não fez uma grande partida na Copa América. No entanto, chega confiante após eliminar o Uruguai nas quartas de final nos pênaltis.

"Obviamente, o Chile é favorito pelo que vem mostrando, é o campeão. Temos que respeitá-los, tem jogadores de muita qualidade. Tenho visto jogos muito chamativos, intensos. Nós também estamos bem, crescendo. Precisamos manter esse ritmo e atitude. Mas como eu disse, o Chile é favorito", disse Trauco.

Provável escalação: Gallese; Advincula, Zambrano, Abram e Trauco; Tapia, Yotún, Carrillo, Cueva e Florez; Guerrero.