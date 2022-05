Quantos títulos Jürgen Klopp tem como treinador?

Jürgen Klopp segue conquistando títulos e escrevendo o seu nome na história do Liverpool. Antes de encarar o Real Madrid na final da Champions League 2021/22 no próximo dia 28, os Reds venceram o Chelsea neste sábado (14) e conquistaram o oitavo título da Copa da Inglaterra.

Mas quantos troféus o alemão já acumula ao longo de sua carreira como técnico? Confira abaixo!



No total, contando o que conseguiu em seus sete anos no Borussia Dortmund e suas quatro temporadas no Liverpool até agora, Klopp acumula 11 títulos. Confira!

Borussia Dortmund: 5 títulos (2008-2015)

Getty Images

Campeonato Alemão: 2010/11 e 2011/12

Copa da Alemanha: 2011/12

Supercopa da Alemanha: 2013 e 2014

Liverpool: 6 títulos (2015 - atual)

Getty

Champions League: 2018/19

Supercopa da Uefa: 2019

Mundial de Clubes da FIFA: 2019

Premier League: 2019/20

Copa da Liga Inglesa: 2021/22

Copa da Inglaterra: 2021/22