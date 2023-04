Quantos títulos da Copa do Mundo tem a seleção brasileira feminina?

O Brasil ainda está em busca de sua primeira conquista mundial

A seleção brasileira, fazendo jus a sua grandeza, é uma das equipes que estiveram presentes em todas as edições da Copa do Mundo feminina. Em 2023, em sua nona participação, porém, o Brasil ainda está em busca de seu primeiro título mundial.

Casa de algumas das grandes jogadoras das Copas do Mundo, como Marta, Cristiane, Sissi e outras, a seleção brasileira de futebol feminino tem uma longa história no mundial, mas segue sem nenhum título de campeã. Das duas honrarias conquistadas pelo Brasil no torneio, nenhuma é de ouro.

Em 2007, na Copa disputada na China, a seleção brasileira conquistou sua melhor colocação na competição. Em sua única final disputada, o Brasil acabou perdendo para a Alemanha por 2 a 0, e voltou para casa com o vice-campeonato. Nesta edição, aliás, Marta marcou sete vezes e foi artilheira geral.

Duas edições antes, em 1999, foi a primeira vez em que a amarelinha brasileira esteve no pódio da Copa do Mundo feminina. Líder de seu grupo, o Brasil passou pela Nigéria nas quartas de final antes de cair para os Estados Unidos nas semis. Ao vencer a Noruega, nos pênaltis, ficou com o bronze. Nesta disputa, aliás, uma brasileira também esteve entre as artilheiras: Sissi dividiu a chuteira de ouro com a chinesa Sun Wen - ambas marcaram sete gols.