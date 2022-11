Quantos gols saíram na Copa do Mundo 2022 e qual a média por jogo?

Entre goleadas e empates sem gols, veja os números de bolas na rede do Mundial do Qatar

A Copa do Mundo de 2022, no Qatar, já começou. A fase de grupos está rolando, com grandes jogos e muitas surpresas, que estão tornando o espetáculo ainda mais legal. E também temos aquilo que todos gostam de ver: gols!

O primeiro gol veio logo na partida de abertura, dos pés de Enner Valencia, cobrando pênalti. Já entre os mais bonitos, o segundo do brasileiro Richarlison, de voleio, na partida contra a Sérvia está forte na briga. Os dois jogadores estão na disputa da artilharia da Copa, com o equatoriano, inclusive, dividindo, até aqui, o posto de maior goleador com Kylian Mbappé, ambos com três.

Quantos gols foram marcados na Copa do Mundo de 2022?

Entre algumas goleadas e vários 0x0, a Copa do Mundo de 2022 tem, até aqui, 63 gols marcados em 27 jogos disputados - todos da fase de grupos. Com isso, a média de gols por partida é de 2,33.

Placares como o 7 a 0 da Espanha sobre a Costa Rica e o 6 a 2 da Inglaterra contra o Irã ajudaram a aumentar o número de gols marcados, enquanto cinco 0x0 e 17 jogos em que pelo menos um dos times não balançou as redes ajudam a abaixar um pouco a contagem.

*Última atualização em 27 de novembro, às 13h45