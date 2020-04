Quantos gols Ronaldo fez na carreira? Veja os números por times, ano e mais informações

Confira os números detalhados da carreira do Fenômeno, que marcou o seu nome na história da seleção brasileira e do futebol mundial

Sem dúvida, Ronaldo Fenômeno foi ídolo em todos os clubes que defendeu e marcou o seu nome na história do futebol mundial. Com diversos títulos conquistados ao longo de sua carreira, o ex-camisa 9, três vezes eleito o melhor jogador do mundo, encantou muitos torcedores com os seus gols decisivos.

Desta forma, a Goal separou por clubes quantos gols Ronaldo marcou na sua vitoriosa carreira. Confira!

RONALDO: QUANTOS GOLS POR CLUBES?

Ao longo de sua carreira, Ronaldo disputou 616 jogos (98 pela seleção) e marcou 414 gols (sendo 62 pelo ), e deixou um grande legado no futebol após anunciar a aposentadoria dos gramados em 2011.

CRUZEIRO



Foto: Reprodução

Revelado pelo , Ronaldo defendeu a entre 1993 e 1994, tendo participado de 47 jogos e marcado 44 gols, antes de sua transferência para o .

ANO JOGOS GOLS 1993 21 20 1994 26 24

PSV



Foto: Getty Images

No PSV, o Fenômeno em duas temporadas participou de 57 jogos e balançou as redes em 54 oportunidades antes de assinar com o .

ANO JOGOS GOLS 1994/95 36 35 1995/96 21 19

BARCELONA



Foto: Getty Images

No clube catalão, o camisa 9 participou de apenas uma temporada, mas marcou o seu nome na história com 47 gols marcados em 49 jogos disputados.

Mais times

Recentemente, Ronaldo revelou certa mágoa com o Barcelona: “O clube não me valorizou como eu pensei que fariam. Eu queria ficar, mas não era minha decisão”, disse.

ANO JOGOS GOLS 1996/97 49 47

INTERNAZIONALE



Foto: Getty Images

Ronaldo permaneceu na Inter por cinco temporadas, onde teve a sua pior lesão na carreira que o afastou dos gramados. Ao todo, ele participou de 99 jogos e marcou 59 gols.

ANO JOGOS GOLS 1997/98 47 34 1998/99 28 15 1999/00 8 3 2000/01 - - 2001/02 16 7

REAL MADRID



Foto: Getty Images

Em 2002, o Fenômeno deixou a Inter e assinou com o , maior rival do Barcelona, onde ficou marcado por títulos.

No time dos Galáticos, Ronaldo jogou ao lado de Roberto Carlos e David Beckham, e participou de 177 jogos com a camisa merengue, além de ter marcado 104 gols.

"Saí contra a minha vontade. Tinha muitos problemas como o Fabio Capello [então técnico do Real]. Poderia ter mais 100 gramas que o peso ideal e ele me tirava da equipe. Percebi a sua posição como treinador, mas, às vezes, não são 100 ou 200 gramas que fazem a diferença no futebol", explicou Ronaldo, em entrevista à 'Fox Sports'.

ANO JOGOS GOLS 2002/03 44 30 2003/04 48 31 2004/05 45 24 2005/06 27 15 2006/07 13 4

MILAN



Foto: Getty Images

Apesar de ter defendido o em apenas 20 partidas e marcado nove gols, Ronaldo ganhou o respeito dos torcedores rossoneros.

ANO JOGOS GOLS 2006/07 14 7 2007/08 6 2

CORINTHIANS



Foto: Daniel Augusto Jr/Ag.

Diferentemente de sua carreira. Ronaldo voltou ao Brasil após deixar o Milan e brilhou no Corinthians.

"Mais um louco no bando de loucos", foi assim que Ronaldo se apresentou para a torcida do , que lotou o Parque São Jorge no dia 12 de dezembro de 2008 para ver o Fenômeno com a camisa do clube paulista.

Ao todo, foram dois títulos: e de 2009

Ronaldo jogou no clube até 2011, quando decidiu se aposentar, vencido pelos próprios problemas físicos. Fez 69 partidas e marcou 35 gols pelo Corinthians.

ANO JOGOS GOLS 2009 38 23 2010 27 12 2011 4 -

RONALDO: QUANTOS GOLS COM A CAMISA DA SELEÇÃO BRASILEIRA?



Foto: Getty Images

Na seleção brasileira, Ronaldo balançou as redes em 62 oportunidades, em 98 jogos disputados, incluindo , , Amistosos, Eliminatórias e .

GOLS POR ANO

ANO PARTIDAS GOLS 1994 4 1 1995 6 3 1996 4 5 1997 20 15 1998 10 5 1999 10 7 2002 12 11 2003 8 3 2004 11 6 2005 5 1 2006 7 5 2011 1 0

GOLS POR COMPETIÇÃO

COMPETIÇÃO GOLS Amistosos 23 Copa do Mundo 15 Copa América 10 Eliminatórias para a Copa do Mundo 10 Copa das Confederações 4

RONALDO: ARTILHEIRO DAS COPAS



Foto: Getty Images

Ronaldo, além de ser o maior artilheiro brasileiro em Copas, também figurou por alguns anos na liderança dos goleadores da história dos Mundiais.

Mais artigos abaixo

Ao todo, o Fenômeno balançou as redes em 15 oportunidades.

Maiores artilheiros em Copas