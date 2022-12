Quantos gols Pelé fez em Copa do Mundo?

O Rei do Futebol é o 5º jogador com mais gols na história dos Mundiais

Pelé o Rei do Futebol. Por mais que tantos jogadores geniais tenham aparecido depois dele, o legado do brasileiro é imortal e para sempre ficará marcado na história do esporte bretão.

Com 1282 gols em toda sua carreira, o ex-jogador atuou pelo Santos e pelo New York Cosmos, mas foi na seleção brasileira que seu alcance se tornou mundial.

O Rei tem em sua bagagem nada menos que três conquistas de Copa do Mundo, em quatro edições que jogou pelo Brasil. Sua marca como campeão pelo seu país dificilmente será alcançada em algum momento do futuro.

Pelé jogou as Copas de 1958, 1962, 1966 e 1970 e a única que não ganhou foi a edição de 1966, na qual o título ficou com a Inglaterra e o Brasil fez um torneio decepcionante, já que vinha de dois títulos consecutivos.

Em quatro edições de Copa, Pelé balançou as redes 12 vezes, sendo que anotou pelo menos um gol em cada ano disputado.

Quantos gols Pelé marcou em Copas do Mundo?

Em quatro Copas, o Rei marcou 12 gols. Sua melhor participação em termos de gols aconteceu logo no Mundial de estreia, em 1958, quando tinha apenas 17 anos.

As Copas de 1962 e 1966 contaram com menos gols, mas em 1970 ele retornou triunfante para conduzir uma das seleções mais icônicas da histórias do torneio global.