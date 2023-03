Quantos gols Mohamed Salah marcou na carreira?

Atacante do Liverpool balançou as redes entre passagens pelo futebol inglês, italiano, suíço, egípcio e seleção

Chamado ‘Rei Egípcio’, Mohamed Salah é um dos grandes jogadores do mundo na atualidade. O atacante do Liverpool já ganhou quase de tudo na carreira: Premier League, Champions League, Mundial de Clubes e outros – e, claro, marcou gols em todos os palcos imagináveis.

Apesar de jogar principalmente pelo lado direito do campo, o egípcio já foi artilheiro do Campeonato Inglês em três oportunidades diferentes, a ainda é um dos principais goleadores do futebol europeu. Aos 30 anos de idade, Salah acumula 305 gols em 632 jogos disputados na carreira, com média de 0,48 tento por partida.

Abaixo, a GOAL apresenta os números detalhados de Salah na carreira, divididos por clubes e competições.

Quantos gols Salah marcou por clubes?

Salah soma 255 gols entre Liverpool, Roma, Fiorentina, Chelsea, Basel e El Mokawloon (Egito). Os Reds são a equipe que o atacante mais balançou as redes: 178 vezes em 293 jogos. A média no time inglês é de 0,60 gol/jogo, superior à de sua carreira no geral.

Pela Roma, onde o atacante se destacou antes de se transferir ao Liverpool, Salah atuou em 83 partidas e marcou 34 vezes. Ainda no futebol italiano, na Fiorentina, o atacante fez nove gols em 26 jogos.

Em sua primeira experiência no futebol inglês, pelo Chelsea, teve poucas chances e balançou as redes apenas duas vezes. Já no Basel, foram 20 gols marcados, quantidade próxima a de quando estava no Egito, atuando pelo El Mokaweloon, onde anotou 12.

Quantos gols Salah marcou em ligas nacionais?

Salah tornou-se o maior artilheiro do Liverpool na história da Premier League ao somar 129 tentos com a camisa vermelha, em março de 2023, quando os Reds derrotaram o Manchester United por 7 a 0. Até o momento, ele possui 131 gols no torneio, contando os dois marcados ainda pelo Chelsea.

Na Serie A do italiano, são 35 gols marcados em 81 partidas. Pelo Campeonato Suíço foram 9 entre 38 jogos e, por fim, na liga nacional egípcia, Salah marcou 11 vezes.

Quantos gols Salah marcou em torneios internacionais de clubes?

Salah foi um dos principais responsáveis da Champions retornar ao Liverpool após 14 anos. Ele levou o torneio em 2019 e ainda foi vice em duas oportunidades (2018 e 2021). O egípcio balançou as redes na Champions 44 vezes em 79 jogos e está a seis gols de se igualar ao histórico Filippo Inzaghi, podendo se tornar o 10º maior artilheiro da competição em toda a história.

Ele também disputou quatro jogos das fases preliminares da Champions League, marcando quatro gols no período - números que não se somam à contagem total da competição em si.

Além da Champions, Salah também jogou a Europa League, onde marcou 5 gols em 28 partidas, e o Mundial de Clubes de 2019, embora não tenha marcado gols nessa conquista. Da mesma forma, ele passou em branco na Supercopa da Uefa de 2020, vencida pelo Liverpool.

Quantos gols Salah marcou em copas nacionais?

Bicampeão da Copa da Liga Inglesa entre Liverpool e Chelsea, Mohamed Salah tem apenas um tento nessa competição. Já na FA Cup são cinco e um título conquistado, em 2020. Pela Coppa Italia, foram quatro gols em cinco jogos, mas sem nenhum título vencido por Fiorentina ou Roma.

Na Taça Egípcia, marcou uma vez com seis partidas disputadas, enquanto na Copa da Suíça ele fez quatro gols com o mesmo número de jogos.

Salah, ainda, disputou três vezes o Community Shield, a Supercopa da Inglaterra, marcando um gol.

Quantos gols pela seleção do Egito?

Salah soma até aqui 50 gols por seu país. São 88 jogos defendendo a seleção do Egito e uma histórica classificação a Copa do Mundo de 2018 após 28 anos longe do Mundial. Ele ainda foi vice-campeão da Copa Africana de Nações em 2922, quando seu país foi derrotado por Senegal na grande decisão.