Maior artilheira das Copas, a Rainha pode também assumir a artilharia das Olimpíadas; confira os números

Marta Vieira da Silva. Um nome que mudou para sempre a história do futebol brasileiro. A Rainha do esporte mais popular do país fez por merecer o status de uma das melhores jogadoras da modalidade em todos os tempos.

Eleita seis vezes como melhor a melhor jogadora do mundo, Marta é uma das principais figuras do futebol no Brasil. Com seu talento e genialidade, é dona unânime da pesada camisa 10 da seleção desde 2003.

Maior artilheira da história das Copas do Mundo entre homens e mulheres, a jogadora se destaca muito pelo incrível número de gols marcados. É dela a marca de maior goleadora da seleção brasileira, superando ninguém menos que Pelé.

Quantos gols Marta fez pela seleção brasileira feminina?

Marta já anotou 111 gols em 160 jogos da seleção brasileira, com incrível média de 0,69 gols por partida.

O número a coloca como maior goleadora do Brasil entre homens e mulheres. Pelé vem logo atrás com 95 tentos - 77 se considerarmos apenas os chamados "jogos oficiais".

Quantos gols Marta fez em Olimpíadas?

Com os dois tentos anotados na estreia do Brasil na Tóquio 2020, Marta chegou a 12 gols em Jogos Olímpicos. Restam dois para ela empatar com Cristiane, líder isolada na artilharia histórica olímpica.

Quanto gols Marta fez em Copas do Mundo?

São 17 gols em 20 jogos do Brasil em Copas. Ela é a maior artilheira em mundiais entre homens e mulheres, superando os 16 gols de Miroslav Klose, principal artilheiro do masculino.

