Quantos gols Fred tem pela seleção brasileira?

Centroavante foi destaque na conquista da Copa das Confederações em 2013 e disputou sua última partida pelo Brasil no ano seguinte

Um dos principais nomes do na decisão da de 2013, Fred teve no torneio realizado no país o seu maior momento de brilho com a camisa amarela.

Convocado durante quase uma década para a equipe, com duas Copas do Mundo no currículo, foi um dos nomes que tentaram suprir a ausência deixada por Romário e Ronaldo, centrovantes do Brasil de 1994 a 2006.

Mas como ele se compara aos maiores artilheiros do Brasil na história? Confira o levantamento a seguir.

Quantos gols Fred tem pela seleção?

Fred marcou na sua carreira 18 gols e 39 jogos pela seleção brasileira, contando competições oficiais e amistosos.

Na Copa das Confederações de 2013, o centroavante viveu seu melhor momento com a equipe. Foram cinco gols em cinco partidas disputadas, sendo dois na final contra a , um na semi, contra o , e outros dois contra a , na fase de grupos.

Quantos gols Fred tem em Copas do Mundo?

Fred jogou as Copas do Mundo de 2006, na , e de 2014, no Brasil. Reserva na primeira, entrou apenas no jogo contra a e fez o segundo gol da equipe, aproveitando rebote de chute de Robinho.

Titular em 2014, não mostrou grande forma e só conseguiu balançar a rede na vitória por 4 a 1 sobre . Ficou marcado como um dos símbolos da traumática eliminação por 7 a 1 para a Alemanha.

O atacante participou ainda de duas Copas América: 2007, na , onde não entrou em nenhum jogo, e em 2011, na , onde foi titular nas quatro partidas e perdeu um pênalti nas quartas de final, contra o .

Ele fez apenas um gol nas competições continentais, na estreia da de 2011. Foi o segundo tento brasileiro no empate por 2 a 2 com o Paraguai.

Quantos gols Fred marcou em amistosos pela seleção?

Fred tem no seu histórico dez gols marcados em 23 amistosos disputados pela seleção brasileira.

Seu primeiro gol com a seleção foi em um amistoso: contra os , em 2005, quando havia acabado de ser negociado pelo com o , da . Antes, ainda na , havia estreado pelo Brasil no amistoso de despedida de Romário, contra a Guatemala, no Pacaembu.

Qual foi o último jogo de Fred pela seleção?

Além de ficar marcado, Fred se despediu da seleção justamente na amarga goleada por 7 a 1 sofrida para a Alemanha. Substituído no segundo tempo daquele duelo, foi reserva contra a , na disputa do terceiro lugar, e nunca mais foi chamado.