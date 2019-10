Quantos gols fez Diego Maradona?

Entre Argentinos Juniors, Boca Juniors, Barcelona, Napoli, Sevilla, Newell's e seleção argentina, craque ultrapassou a barreira dos 300 gols

Ele é considerado um dos melhores jogadores de futebol da história. Todo mundo sabe que brilhava onde quer que fosse. Em , Boca, , , , Newell's Old Boys e, é claro, na seleção argentina. No entanto, nem todo mundo sabe exatamente quantos gols ele marcou. A Goal detalha a carreira do craque Diego Armando Maradona.

Apesar de não ser reconhecido apenas pelo fato de marcar ou não um gol em uma partida, Maradona fez um total de 346 gols em 679 jogos, entre os quais conquistou em clubes e na seleção.

El Pibe marcou 116 gols em 166 jogos com o Argentinos Juniors, clube em que estreou. No , sua segunda instituição, ele acrescentou 28 em 40 compromissos, enquanto no Barcelona comemorou 38 gols em 58 jogos. Então chegou a sua gloriosa etapa no Napoli, da , onde fez 115 gols em 259 jogos.

Finalmente, Maradona marcou sete gols com o Sevilla em 29 jogos e outros sete em 31 na última etapa do Boca Juniors. Deve-se esclarecer que o único lugar em que ele não marcou foi no Newell's Old Boys, de Rosario, onde ele disputou cinco jogos.

Com a seleção argentina, Maradona marcou um total de 34 gols em 91 partidas.