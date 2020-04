Quantos gols a dupla Romário e Bebeto fez pela seleção brasileira?

Juntos, eles fizeram história na conquista da Copa do Mundo de 1994

A parceria entre Romário e Bebeto está na história do futebol brasileiro, e mundial, por causa do título na Copa de 1994.

Dentro de campo, eles se completavam como poucas vezes testemunhamos na equipe nacional – uma das raras exceções é a dupla Pelé e Garrinha.

No total foram 22 jogos do com Bebeto e Romário no ataque, segundo levantamento feito pelo jornalista Paulo Vinícius Coelho. A parceria começou em 1988, nas de Seoul, e terminou em 1997. Juntos, eles fizeram 31 dos 45 gols marcados pelo Brasil.

Apenas na Copa de 1994, fizeram oito do total de 11 gols da equipe treinada por Parreira: incríveis 72% dos tentos anotados pela seleção na conquista do Tetra foram ou de Bebeto (3) ou de Romário (5).

Sem dúvidas, uma das melhores duplas de ataque de todos os tempos.