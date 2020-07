Quantos clubes já tentaram tirar Dudu do Palmeiras?

Depois de dizer não a pelo menos nove equipes estrangeiras, atacante agora está perto de se despedir do Verdão

Chegou finalmente a hora de Dudu dar adeus ao ? Com proposta do Al Duhail, do Qatar, o atacante tem chances reais de deixar o clube no qual atua desde 2015 e do qual se tornou ídolo.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

O interesse de equipes estrangeiras não é novidade para o jogador, que, como mostrou levantamento do site Globo Esporte.com, recebeu propostas oficiais de pelo menos oito times de 2016 para cá (todas, como sabemos, declinadas).



O primeiro clube a tentar contratar Dudu foi o Jiangsu Suning, da , que ofereceu € 8 milhões mais bônus em meados de 2016. No fim daquele ano, o Shenzhen, também do país asiático, topou pagar € 9 milhões e também ouviu não.

Mais times

No ano seguinte, o camisa 7 teve apenas uma proposta oficial: O Al Jazira, dos , tentou contratá-lo ao oferecer US$ 8 milhões mais bônus.

Em 2018, por outro lado, pelo menos cinco clubes surgiram com ofertas milionárias. Destaque para o chinês Shandong Luneng, que no meio do ano ofereceu € 15 milhões e na janela do fim do ano topou desembolsar € 15 milhões, além de bônus.

O Al Ittihad, da (US$ 9 milhões), o Pyramids, do (€ 10 milhões mais bônus), e o Al Shabab, dos Emirados Árabes (US$ 9 milhões mais bônus), completam a lista de equipes que tentaram em vão contratar Dudu há dois anos.

Por fim, em 2019, não houve acordo com o Al Ahli, dos Emirados Árabes (US$ 8,5 milhões mais bônus), e com o Almería, da (€ 7,5 milhões mais bônus), sempre segundo informações do Globo Esporte.com.

Mais artigos abaixo

Por que desta vez o desfecho deve ser a saída?

Porque desta vez o atacante de 28 anos manifestou a vontade de se transferir, chegando inclusive a treinar separado do restante do elenco nesta semana. Ao mesmo tempo, a diretoria teria prometido liberá-lo em caso de uma nova proposta milionária

A oferta do Al Duhail seria de € 13 milhões (aproximadamente R$ 80 milhões na cotação de hoje), podendo chegar a 15 milhões com bônus, valores que agradam tanto o atleta como o clube alviverde. Ela não foi apresentada oficialmente porque os agentes do atacante de 28 anos ainda estão discutindo os últimos detalhes.



Dudu conquistou dois Brasileiros e uma Copa do com a camisa do e tem contrato com o clube até o fim de 2023. Em meio à expectativa pelo provável adeus, o jogador também virou notícia extracampo após ser acusado de agressão pela ex-mulher, Mallu Ohanna. Ele nega.