Quantos anos tem Messi? Qual a idade atual do atacante do Barcelona?

Craque argentino já preocupa os fãs com aposentadoria, apesar de ainda não planejar o seu futuro

Um dos maiores nomes do futebol Mundial, Lionel Messi já passou da casa dos 30 anos, mas está longe de pendurar as chuteiras, apesar dos torcedores já demonstrarem certa preocupação em relação ao assunto.

Ídolo do , o camisa 10 chegou ao Camp Nou aos 13 anos e, desde então, só defendeu o clube e a seleção argentina. A personalidade construída nas últimas duas décadas, com preferências que vão do mate às tatuagens, além de sua discrição, são bem conhecidas.

QUAL A IDADE DE MESSI?

Nascido em 24 de junho de 1987, Lionel Messi está prestes a completar 33 anos. No último ano, o craque comemorou o seu aniversário no com a família e seus companheiros de seleção argentina na concentração da equipe, em um hotel de Alegre.

Dono de seis Bolas de Ouro, o camisa 10 indicou no fim de 2019 que ainda crê ter muitos anos de carreira pela frente, mas reconhece que o momento da aposentadoria está cada vez mais próximo e deixa claro que, para ele, isso é algo difícil de se lidar.

"Graças a Deus eu pude fazer o que amo desde um ou dois anos de idade, e Deus queira que ainda me restem muitos anos para seguir aproveitando. Sou consciente da idade que tenho e esses momentos são ainda melhor aproveitados porque o momento da aposentadoria vai se aproximando e é difícil. Repito, sei bem que ainda tenho muitos anos, mas nesses momentos parece que o tempo voa e que tudo passa muito rápido.", disse em seu discurso durante a premiação.