Messi já sabe que PSG vai enviar proposta para renovar contrato após a Copa do Mundo

Parisienses estão confiantes na permanência do craque argentino, que só vai definir o seu futuro após o Mundial do Qatar

Enquanto de um lado, Lionel Messi confirmou que fará a sua despedida da Copa do Mundo em 2022, no Catar, do outro o seu futuro está em aberto após defender a seleção argentina. Com contrato até 2023 com o PSG, o craque já sabe que receberá uma proposta de renovação do clube parisiense assim que terminar o Mundial. Na última quinta-feira (30), a Argentina confirmou a classificação às oitavas de final.

Em princípio, como apurou a GOAL, a oferta será por mais duas temporadas, até 30 de junho de 2025, com condições econômicas muito semelhantes às de seu primeiro contrato com os parisienses, embora também possam colocar na mesa uma oferta de uma temporada, com opção de prorrogação por mais uma.

PSG, encantado com atitude e comprometimento de Messi

Cumprindo a vontade do craque, que não quis saber de ofertas de renovação ou de outros clubes, o PSG já indicou a Messi que, quando acabar o Mundial, vão formalizar uma oferta para assinar um novo contrato. O clube parisiense acredita que ele é uma peça fundamental para seu projeto esportivo, confia no jogador para poder conquistar a tão esperada Liga dos Campeões e fará de tudo para mantê-lo.

O PSG está mais do que satisfeito com o desempenho esportivo de Messi nesta temporada. Além do mais, o argentino é uma mina de ouro, pois desde a chegada de Leo, o PSG multiplicou seu número de patrocinadores, enquanto a liderança do clube está impressionada com a atitude e o nível de motivação de Messi.

Inter Miami foi descartado

Apesar dos vários rumores de que Messi poderia disputar a MLS norte-americana na próxima temporada, essa opção é bastante improvável. Como apurou a GOAL, Inter Miami, cujo dono é David Beckham, ainda está interessado em contratar Messi para sua franquia, e está até usando seu nome para tentar contratar outros jogadores e conseguir patrocinadores diferentes para a próxima temporada. No entanto, neste momento a equipe 'yankee' não tem hipóteses de conseguir contratar o argentino para já.

Voltar ao Barça está distante

Messi poderia jogar pelo Barcelona se não renovar com o PSG? Muito se especulou sobre essa possibilidade, mas a verdade é que, como a GOAL soube, essa opção sempre esteve distante. No momento, não há opções reais de que Messi possa retornar ao Camp Nou na próxima temporada. Além do mais, neste momento, essa possibilidade pode ser considerada descartada.

Terminada a Copa do Mundo, Messi estudará suas ofertas

A decisão será tomada apenas após a Copa do Mundo do Qatar. Conforme planejado, Lionel Messi não pretende estudar nenhum tipo de oferta até que a Copa do Mundo termine. Esse sempre foi o desejo dele. Não quer ter pressa e deseja ficar concentrado apenas com o Mundial. Quando o torneio for encerrado, Messi vai sentar para ouvir e estudar as ofertas que surgirem e tomar uma decisão para a temporada 2023/24. Neste momento, o mais normal seria seguir em Paris. Pelo menos mais um ano. A última palavra será de Leo.