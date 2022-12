Quantos anos tem Messi? Qual a idade atual do atacante da Argentina?

Craque argentino já é veterano, e lidera a seleção da Argentina na Copa do Mundo de 2022

Um dos maiores nomes do futebol Mundial, Lionel Messi já é um veterano. Ídolo histórico do Barcelona, o camisa 10 chegou ao Camp Nou aos 13 anos e, desde então também passou por Paris Saint-Germain e seleção argentina. A personalidade construída nas últimas duas décadas, com preferências que vão do mate às tatuagens, além de sua discrição, são bem conhecidas.

QUAL A IDADE DE MESSI?

Nascido em 24 de junho de 1987, Lionel Messi tem 35 anos de idade.

Dono de sete Bolas de Ouro, o camisa 10 reconhece que o momento da aposentadoria está cada vez mais próximo e deixa claro que, para ele, isso é algo difícil de se lidar.

"Graças a Deus eu pude fazer o que amo desde um ou dois anos de idade, e Deus queira que ainda me restem muitos anos para seguir aproveitando. Sou consciente da idade que tenho e esses momentos são ainda melhor aproveitados porque o momento da aposentadoria vai se aproximando e é difícil. Repito, sei bem que ainda tenho muitos anos, mas nesses momentos parece que o tempo voa e que tudo passa muito rápido.", afirmou o atacante.

Craque da Argentina na Copa do Mundo 2022, Messi já confirmou que essa será sua última copa com a equipe nacional. Com contrato com o Paris Saint-Germain até 2023, o atacante deve receber uma proposta de renovação do clube francês.