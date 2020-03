Quantos anos tem Buffon? Qual a idade atual do goleiro da Juventus?

Ídolo, goleiro italiano descarta aposentadoria enquanto estiver atuando em alto nível

Normalmente, goleiros conseguem estender sua carreira por tempos maiores que jogadores de linha. E Gianluigi Buffon é uma prova viva dessa regra. O italiano segue desafiando até mesmo as mais otimistas previsões sobre a longevidade de sua carreira. Ainda atuando em alto nível, na , o jogador ultrapassou a marca dos 40 anos em janeiro e não cogita se aposentar.

QUAL A IDADE DE BUFFON?



Foto: Getty Images

Nascido em 28 de janeiro de 1978, Buffon completou recentemente 42 anos. Seguindo os passos de Dino Zoff, campeão do mundo com a aos 40 anos de idade, o goleiro declarou de forma enfática que ainda vê muitos pontos positivos em seguir jogando profissionalmente, indicando que o momento de sua aposentadoria não é uma das prioridades no momento.

Formado no , Gianluigi Buffon chegou à Juventus em 2001. No total soma 667 partidas pela Juventus, clube ao qual regressou esta temporada depois de uma passagem de um ano pelo .