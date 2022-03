Quanto vale a Taça Guanabara e quem é o maior campeão?

O Campeonato Carioca é um dos maiores estaduais do Brasil. Mesmo assim, o formato da competição ainda gera muita confusão entre os torcedores, com a disputa da Taça Guanabara.

Em 2022, o Fluminense conquistou o título da Taça Guanabara com uma rodada de antecedência, batendo o Resende por 4 a 0.

Abaixo, a GOAL mostra a criação e os maiores campeões da Taça Guanabara.

Criação da Taça Guanabara

A Taça Guanabara foi criada em 1965 para definir o campeão do Estado da Guanabara, atual cidade do Rio de Janeiro, e ainda dando uma vaga para a Taça Brasil. Na época, o torneio era realizado à parte do Campeonato Carioca, aumentando o número de times participantes a cada ano.

Em 1972, o torneio passou a ingressar no primeiro turno do campeonato estadual. Ainda, assim, a competição passou por muitas mudanças. Entre 1982 e 2013, os vencedores da Taça Guanabara e Taça Rio se enfrentavam para definir o campeão carioca.

Quais equipes que mais conquistaram a Taça Guanabara?

Desde sua criação, sete times cariocas já levaram a Taça Guanabara, com o Flamengo sendo o maior deles com 23 conquistas. Veja:

Clube Títulos Flamengo 23 Vasco 13 Fluminense 11 Botafogo 8 America 1 Americano 1 Volta Redonda 1

Quanto vale no Carioca de 2022?

Desde sua criação, o torneio passou a ter diversos peso na decisão do Carioca. Atualmente, o vencedor da Taça Guanabara se classifica direto para a semifinal do Campeonato Carioca. Dessa forma, 12 times se enfrentam em turno único. Os quatro melhores avançam, e o último colocado é rebaixado para Série A2.

A semifinal e a final do Campeonato Carioca são disputadas em jogos de ida e volta. Na semifinal, em caso de igualdade na pontuação e no saldo de gols do confronto, avança a equipe com maior pontuação na Taça Guanabara. Já na final, em caso de empate, a taça é disputa nos pênaltis.