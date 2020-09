Quanto o Vasco terá que gastar para ficar com Martín Benítez em definitivo?

Argentino é o camisa 10 do Cruz-maltino e um dos destaques da boa campanha vascaína no Brasileirão

Martín Benítez é um dos destaques da boa campanha do neste começo de Brasileirão, mas pode não terminar o torneio com o time. O argentino de 26 anos está emprestado ao até dezembro de 2020 e pode retornar ao Independiente no próximo ano.

Benítez assumiu a camisa 10 no time de Ramon Menezes e é um dos titulares do time vascaíno. Foram 13 jogos disputados e apenas um gol marcado, mas a possibilidade de perder o argentino já preocupa os vascaínos.

Porém, há possibilidades do Vasco contratá-lo em definitivo. No acordo com o Independiente, ficou acertado que o Vasco poderia comprar o meia argentino, adquirindo 60% do passe do jogador, por 4 milhões de dólares (R$ 21,2 milhões na cotação atual).

No início de setembro, o argentino falou à Vasco TV e colocou em dúvida a sua permanência após o período de empréstimo. "Não estou pensando no que pode acontecer no futuro, só penso no presente, no momento do Vasco. Momento muito lindo e que o Vasco não vivia há muito tempo. O Vasco vai para qualquer cidade para ganhar", afirmou Benítez.

Após nove jogos no Campeonato Brasileiro, o Vasco soma 17 pontos e está na quarta colocação. Porém, ainda pode alcançar a liderança, já que tem um jogo a menos em relação ao líder , que tem 20 pontos.

O Vasco volta à campo nesta quinta-feira, 17, às 19h (de Brasília) para enfrentar o rival , no primeiro duelo entre as equipes válido pela quarta fase da Copa do Brasil. Os rivais se enfrentaram no último domingo, 13, e o Cruz-maltino levou a melhor no Engenhão: 3 a 2.