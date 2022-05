Quanto o São Paulo vai receber da venda de Diego Carlos ao Aston Villa?

Zagueiro vendido pelo Sevilla teve passagem breve pelo Tricolor entre 2012 e 2013

O zagueiro Diego Carlos trocou o Sevilla, da Espanha, pelo Aston Villa, da Inglaterra, nesta semana. Quem comemorou o negócio foi o São Paulo, que terá direito a uma pequena, mas importante, fatia do valor total da transação. Vale lembrar que o Aston Villa desembolsou 32,5 milhões de euros (R$ 166 milhões) à vista para tirar o zagueiro da Espanha.

O Tricolor do Morumbi tem direito a receber 0,65% do valor, por conta do mecanismo de solidariedade do futebol. Sendo assim, o clube paulista vai ganhar cerca de 211 mil euros (R$ 1 milhão). O valor foi calculado pela Rede do Futebol a pedido da GOAL.

Diego Carlos teve uma breve passagem pelo São Paulo. O defensor esteve no clube do Morumbi por pouco mais de um ano, entre 2012 e 2013, o que faz com que o clube tenha direito a essa pequena fatia como clube formador.

O zagueiro brasileiro de 29 anos fechou um acordo de três temporadas, com opção de renovação por mais um ano, com o Aston Villa. O jogador também era pretendido pelo Newcastle, mas os Villains foram mais rápidos para concretizar o negócio.