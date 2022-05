São Paulo procura Atlético-MG e tenta acordo por Igor Rabello

O jogador de 27 anos leva interesse ao Tricolor, que pretende adquiri-lo "de graça" com pré-contrato para 2023

O São Paulo segue interessado na contratação de Igor Rabello para a sequência da temporada de 2022. O clube do Morumbi já tem um acerto verbal com o defensor, mas segue no aguardo de uma resposta do Atlético-MG para avançar no negócio.

De acordo com apuração da GOAL, o Tricolor procurou o Galo por meio de intermediários para saber o valor desejado pelo clube mineiro, que ainda não deu qualquer tipo de resposta ao São Paulo. Vale lembrar que Igor Rabello tem contrato com o Atlético até o final deste ano e pode assinar um pré-contrato com qualquer clube já no próximo mês.

O São Paulo, inclusive, também pensa na possibilidade de ter o zagueiro apenas em 2023. Sendo assim, o clube paulista buscaria assinar um pré-contrato com Igor Rabello e o contrataria “de graça” para o próximo ano.

Sendo assim, as duas partes seguem em compasso de espera por um avanço maior na negociação. O clube mineiro ainda não fez uma proposta para renovar com o zagueiro, mas não quer perdê-lo de graça, ainda mais para um clube do Brasil.

Igor Rabello soma dez partidas pelo Atlético-MG em 2022. O defensor entrou em campo em jogos do Campeonato Mineiro e em duas partidas da Copa do Brasil, quando o técnico Turco Mohamed poupou os titulares.