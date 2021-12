Quanto o São Paulo vai faturar com a venda de Helinho ao Red Bull Bragantino?

O Red Bull Bragantino comunicou ao São Paulo que exercerá a opção de compra de Helinho no mercado da bola. Emprestado ao clube até o fim de dezembro, o atacante de 21 anos assinará em definitivo e permanecerá no Nabi Abi Chedid.

O atleta foi emprestado por 400 mil euros (R$ 2 milhões à época), em novembro de 2020. A opção de compra era de R$ 24 milhões, conforme apurado pela GOAL, com pagamento parcelado. O número de prestações não é confirmado pelas partes. Há cláusula de confidencialidade no contrato, o que impede a divulgação de mais detalhes.

O Red Bull Bragantino tinha até a próxima segunda-feira (20) para comunicar o desejo de aquisição do atacante. No entanto, o clube manifestou o desejo formal na última quarta-feira (15). O atleta deve assinar por cinco temporadas no acordo em definitivo. A situação é definida entre o seu estafe e a diretoria do Massa Bruta, liderada por Thiago Scuro.

Mais artigos abaixo

Helinho já era uma venda praticamente certa nas alamedas do Morumbi.

A diretoria de Julio Casares tentou, inclusive, a antecipar a venda, em abril deste ano. À época, porém, o Red Bull Bragantino descartou o pagamento do valor à vista - R$ 24 milhões. O aval do time interiorano só foi dado nesta semana.

Em 2021, Helinho disputou 55 partidas pelo Red Bull Bragantino, com oito gols marcados e cinco assistências. Ele ficou em campo por 3.409 minutos.