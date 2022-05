A iminente venda de Gabriel Jesus do Manchester City para o Arsenal no mercado da bola anima o Palmeiras, clube que revelou o atacante de 25 anos. Os paulistas terão direito a um percentual do negócio assim que ele for confirmado.

O Verdão detém 5% dos direitos econômicos de Gabriel Jesus, conforme estabelecido no contrato de venda, firmado em janeiro de 2017. O clube ainda embolsará mais 2,08% por causa do mecanismo de solidariedade — o valor foi calculado pela Rede do Futebol a pedido da GOAL em 25 de abril passado.

Desta forma, o Palmeiras embolsará 7,08% de uma eventual venda do centroavante pelo Manchester City. O valor costuma ser repassado pelo clube comprador — o Arsenal é o principal interessado.

Mais artigos abaixo

A proposta feita pelos Gunners é no valor de 50 milhões de euros (R$ 270,4 milhões na cotação atual), conforme publicado pela GOAL. O Palmeiras deveria embolsar, portanto, 3,540 milhões de euros (R$ 19,14 milhões).

Gabriel Jesus já comunicou a diretoria do Manchester City que gostaria de se transferir para o Arsenal no próximo mercado da bola. Contudo, ele e seu estafe aguardam o fim da temporada para sacramentar as tratativas. A Premier League se encerra em 22 de maio.

O atacante brasileiro de 25 anos tem contrato no Etihad Stadium até junho de 2023. Entretanto, deve perder ainda mais espaço na equipe de Pep Guardiola após a chegada de Erling Haaland, confirmada nessa terça-feira (10).