Quanto o Marrocos ganhou após se classificar para as quartas de final da Copa do Mundo de 2026?

A seleção marroquina continuou a escrever novos capítulos de sua conquista histórica na Copa do Mundo de 2026, já que seu sucesso não se limitou apenas a seguir em frente na busca pelo título, mas também se estendeu à obtenção de enormes ganhos financeiros a cada passo que dá no torneio realizado nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

A seleção marroquina aumentou o total de seus ganhos financeiros com a participação na Copa do Mundo de 2026, após garantir sua vaga nas quartas de final, graças à merecida vitória por 3 a 0 sobre o Canadá, na estreia das oitavas de final.

Os “Leões do Atlas” continuam apresentando atuações sólidas no torneio, com o objetivo de repetir a conquista histórica alcançada na Copa do Mundo de 2022, quando se tornaram a primeira seleção árabe e africana a chegar às semifinais. A seleção marroquina espera superar o obstáculo da seleção francesa nas quartas de final, a fim de chegar às semifinais pela segunda vez consecutiva.

A seleção marroquina garantiu um prêmio financeiro de 19 milhões de dólares americanos após chegar às quartas de final, de acordo com o regulamento de prêmios financeiros aprovado pela Federação Internacional de Futebol (FIFA).

Além disso, a seleção marroquina recebeu um montante adicional de 1,5 milhão de dólares americanos, destinado a cobrir os custos de preparação e organização para a participação no torneio — valor concedido pela FIFA a todas as 48 seleções participantes da Copa do Mundo.

Com isso, o total de receitas financeiras garantidas pela seleção marroquina até o momento subiu para 20,5 milhões de dólares americanos, com a possibilidade de esse valor aumentar caso a equipe continue sua trajetória no torneio.

De acordo com o regulamento de prêmios financeiros da Copa do Mundo de 2026, a seleção campeã receberá 50 milhões de dólares americanos, enquanto a segunda colocada receberá 33 milhões. Já a seleção que ficar em terceiro lugar receberá 29 milhões de dólares, contra 27 milhões para a quarta colocada.

Quanto às demais colocações, as seleções que terminarem o torneio entre o quinto e o oitavo lugar receberão 19 milhões de dólares cada, enquanto as que ficarem entre o nono e o décimo sexto lugar receberão 15 milhões de dólares cada.

Além disso, as seleções que ficarem entre o 17º e o 32º lugar receberão 11 milhões de dólares, enquanto as que ficarem entre o 33º e o 48º lugar receberão 9 milhões de dólares cada.