Quanto Grêmio e Fortaleza ganham com a venda de Everton Cebolinha ao Flamengo?

Grêmio receberá 3,41% do valor da transferência do jogador. Fortaleza tem direito a 0,66% da negociação

O Flamengo se acertou com o Benfica pela compra de Éverton Cebolinha por 14 milhões de euros (R$ 74,78 milhões na cotação atual). No entanto, dois clubes do Brasil também celebraram o negócio. Grêmio e Fortaleza têm direito a percentual do negócio por causa do mecanismo de solidariedade da FIFA.

O Grêmio tem direito a 3,41% da transferência, enquanto o Fortaleza deverá embolsar 0,66% do negócio envolvendo a venda do atacante ao Flamengo. Os números foram calculados pela Rede do Futebol a pedido da GOAL.

Os gaúchos embolsarão 447,4 mil euros (R$ 2,5 milhões) pela negociação de Éverton Cebolinha. Os cearenses, por outro lado, terão direito a 92,4 mil euros (R$ 493 mil) das tratativas envolvendo o jogador.

No contrato de venda firmado entre Grêmio e Benfica, em agosto de 2020, ficava estabelecido que o clube teria direito a 20% de mais-valia em uma futura negociação. Portanto, os gremistas embolsariam 20% de todo o valor excedente a 20 milhões de euros em uma venda do atleta. O problema é que a negociação é inferior ao montante estabelecido. Desta forma, os gremistas não terão direito a um percentual de mais-valia.

Revelado pelas divisões de base do Fortaleza, Éverton Cebolinha defendeu o time entre 2012 e 2013, quando se transferiu para o Grêmio ainda nas categorias inferiores. No clube gaúcho, atuou entre 2013 e 2020, até ser vendido para o Benfica. A sua passagem no Rio Grande do Sul culminou em conquistas de Copa do Brasil, Libertadores e Recopa Sul-Americana.