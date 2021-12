Quanto de dinheiro o Atlético-MG ganhou em 2021 por títulos de Copa do Brasil, Brasileirão e Mineiro?

O Atlético Mineiro conquistou na noite desta quinta (15) seu terceiro título na temporada, ao vencer o Athletico Paranaense por 2 a 1 e confirmar a taça da Copa do Brasil.

Com o terceiro caneco, além de uma das melhores temporadas de sua história, o Galo ainda garantiu uma premiação milionária, que deve turbinar as movimentações de mercado dos mineiros para 2022.



Considerando apenas Mineiro, Brasileirão e Libertadores, o Galo já havia embolsado 90 milhões de reais. A conquista da Copa do Brasil adicionou mais 56 milhões à conta, elevando a quantia a impressionantes 146 milhões em 2021;



Segundo colocado na Copa do Brasil, o Furacão certamente não saiu de mãos abanando. Considerando toda a campanha e o vice, o Athletico ficou com 38 milhões referentes à competição nacional.



Mesmo enorme, a premiação ainda fica atrás dos rendimentos do Palmeiras na temporada de 2020, quando o Alviverde arrecadou 212 milhões de reais em premiações, com a conquista do Paulistão, Libertadores e Copa do Brasil.